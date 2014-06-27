国际油市：亚洲汽油裂解价差触及11个月高位，因供给紧张

全球金市：金价持坚，朝鲜地缘政治紧张局势提供支撑
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
路透新加坡6月27日 - 亚洲汽油裂解价差周五扩大涨幅，来到每桶10.94美元的11个月高位，受新加坡炼厂维护和穆斯林斋月需求的支撑。
新加坡炼油公司(SRC)关闭了一些装置进行为期一个半月的维护，但尚不清楚产能利用率是多少。
该公司有三座原油蒸馏装置，日产能为29万桶。
预计将在8月上半月完全复产。
越南的Saigon Petro求购1万吨95号汽油，船期为8月1-5日，到岸港是胡志明市。
亚洲石脑油裂解价差周五回升至近一个月高位每吨140.68美元，前一日曾小跌。交易员表示见到来自台塑石化的石脑油需求。
交易员表示，台塑通过招标求购8月上半月石脑油，尽管其麦寮炼厂中三座石脑油裂解装置中最大的一座将进行维护。
将进行维护的这座装置的年产能为120万吨。(完)
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(编译 王洋; 审校 田建华)
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透台北4月18日 - 据路透周二获得的文件显示，台湾统一 将发行50亿台币 五年期无担保公司债，发行利率定在1.05%。 中华信评授予统一长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 统一 2017年4月 1.05%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ---------------------------------