国际油市：亚洲汽油裂解价差触及11个月高位，因供给紧张

路透新加坡6月27日 - 亚洲汽油裂解价差周五扩大涨幅，来到每桶10.94美元的11个月高位，受新加坡炼厂维护和穆斯林斋月需求的支撑。

新加坡炼油公司(SRC)关闭了一些装置进行为期一个半月的维护，但尚不清楚产能利用率是多少。

该公司有三座原油蒸馏装置，日产能为29万桶。

预计将在8月上半月完全复产。

越南的Saigon Petro求购1万吨95号汽油，船期为8月1-5日，到岸港是胡志明市。

亚洲石脑油裂解价差周五回升至近一个月高位每吨140.68美元，前一日曾小跌。交易员表示见到来自台塑石化的石脑油需求。

交易员表示，台塑通过招标求购8月上半月石脑油，尽管其麦寮炼厂中三座石脑油裂解装置中最大的一座将进行维护。

将进行维护的这座装置的年产能为120万吨。(完)

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