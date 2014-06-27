互联网产业：腾讯和58同城建立战略合作伙伴关系，腾讯将入股58同城

金属期市：上海期铝回落，但守住上日多数涨幅
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。
路透6月27日 - 58同城(58.COM) 宣布：
* 腾讯和58.COM建立战略合作伙伴关系
* 腾讯收购了36,805,000股A类和B类普通股，每股20美元
* 腾讯将投资7.36亿美元并持有其19.9%的股权
* 将使用部分售股资金，从现有的IPO之前股东手中回购2,760万股。(完)
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。