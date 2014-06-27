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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 21:45 BJT

互联网产业：腾讯和58同城建立战略合作伙伴关系，腾讯将入股58同城

路透6月27日 - 58同城(58.COM) 宣布：

* 腾讯和58.COM建立战略合作伙伴关系

* 腾讯收购了36,805,000股A类和B类普通股，每股20美元

* 腾讯将投资7.36亿美元并持有其19.9%的股权

* 将使用部分售股资金，从现有的IPO之前股东手中回购2,760万股。(完)
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