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市场报道 | 2014年 6月 27日 星期五 21:42 BJT

美国股市：开盘下跌，杜邦下调财测带来压力

路透纽约6月27日 - 周五美国股市开盘小跌，杜邦下调季度和年度财测后，材料股压力最大。

道琼工业指数 开盘跌18.4点或0.11%，报16,827.73点；标准普尔500指数 走低2.97点或0.15%，至1,954.25点；Nasdaq指数 跌3.73点或0.09%，报4,375.32点。(完)
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