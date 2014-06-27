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债券 | 2014年 6月 27日 星期五 22:13 BJT

美国数据：汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数终值升至82.5

调查中的现况指数从5月的94.5升至96.6，高于市场预估的96.0。

预期指数则从73.7降至73.5，但高于市场预期的72.8。

调查中一年期通胀预期从3.3%跌至3.1%，，五至十年期通胀预估则是从5月的2.8%升至2.9%。(完)

(编译 田建华; 审校 母红)
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