全球汇市：6月24日止当周投机客连续第二周减持美元多仓--CFTC

路透6月27日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客进一步减持美元多头仓位。
6月24日止当周美元净多仓降至113.4亿美元，前一周为121.9亿美元。美元净多仓已连续两周下滑。
当周欧元净空仓也减少，从前周的61,835口降至57,503口。尽管欧洲央行几周前推出刺激措施提振欧元区经济，但欧元兑美元目前依然在1.35美元上方交投。周五，欧元兑美元收高0.3%，报1.3647美元。
投机客还减持了英镑多头仓位，持有量从前周的52,596口降至49,751口。这只是多仓达到极端水平时出现的仓位调整。英镑人气依然正面，因为英国央行预计将成为最先升息的发达国家央行之一。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
6月24日当周 前一周
多头仓位 10,325 17,832
空头仓位 81,548 85,870
净仓位 -71,223 -68,038
欧元(125,000欧元为1口)
6月24日当周 前一周
多头仓位 55,062 51,405
空头仓位 112,565 113,240
净仓位 -57,503 -61,835
英镑(62,500英镑为1口)
6月24日当周 前一周
多头仓位 98,098 100,434
空头仓位 48,347 47,838
净仓位 49,751 52,596
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
6月24日当周 前一周
多头仓位 9,069 15,296
空头仓位 14,441 11,776
净仓位 -5,372 3,520
加元(100,000加元为1口)
6月24日当周 前一周
多头仓位 40,595 34,582
空头仓位 45,915 56,115
净仓位 -5,320 -21,533
澳元(100,000澳元为1口)
6月24日当周 前一周
多头仓位 65,612 61,078
空头仓位 32,149 34,049
净仓位 33,463 27,029
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
6月24日当周 前一周
多头仓位 24,855 21,671
空头仓位 18,703 17,938
净仓位 6,152 3,733
(完)
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(编译 白云; 审校 于春红)