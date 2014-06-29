《美股一周展望》非农就业等数据纷至沓来，料提升股市波动率

路透纽约6月27日 - 美国股市下半年料以波动率上升开局，受6月非农就业报告及大量其他推动市场的数据影响。

美国金融市场周五将因独立纪念日休市，所以周四将迎来大量经济数据：6月非农就业数据，5月贸易逆差以及供应管理协会(ISM)6月服务业数据。周三，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦计划在华盛顿召开的国际货币基金组织(IMF)会议上就金融稳定发表讲话。

波动率上升将使一些交易商打起精神。近期股市走势稳健但让人感到无聊，4月中以来，标准普尔500指数 每周涨跌幅都不超过2%，交易商对市场的押注受限。

First New York Securities交易主管Sam Ginzburg称，“对于长线和短线交易商来说，近几个月的情况令人沮丧。在这种环境下，很难表现优异，”

今年上半年标准普尔500指数创下22个收盘纪录高位，令人担心将出现技术性回调。但美国股市的忧虑指标CBOE波动率指数 徘徊在数年低点附近，反映出无论遇到什么因素，股市似乎都上涨。

纽约National Securities首席市场策略师Donald Selkin称，“在波动率指数上涨前，股市可能将呈区间波动或下跌走势，波动率上扬可以支撑股市出现某种(有意义的)形式的上涨。”该公司管理着约30亿美元资产。

目前波动率指数在11左右，大约为长期均值20的一半。尽管没人希望重温金融危机的感受，2008年10月24日波动率指数曾涨至89.53，但温和波动是美国股市所乐见的。

波动率指数上涨造成估值失衡，让股票有挑选余地，并推高成交量，目前美股的日成交量已从2007年的逾80亿股降至约50亿股。

但对于长线投资者来说，美股上半年表现不错。今年迄今标准普尔500指数累计涨了6.1%，去年全年跳升了30%。

一份路透调查显示，美国股市标准普尔500指数 将在2014年底前首次触及2,000点。因市场认为利率将继续保持在低位，今年该指数迭创纪录高位。