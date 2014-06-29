全球金融：瑞士做东款待中国央行高官，讨论人民币交易中心计划

路透苏黎世6月27日 - 在周五中瑞银行界人士举办的非官方活动中，瑞士央行总裁和财长做东款待中国人民银行行长周小川，瑞方席间表示瑞士有资格成为人民币交易中心。

欧洲几大主要金融中心正在为争取人民币交易展开激烈竞争。法兰克福和卢森堡欲与伦敦一较高下，伦敦是许多分析师青睐的地点。瑞士不甘示弱，希望参与这场竞争。

据瑞士银行业协会(SBA)称，周五这场在苏黎世附近举办的活动给了瑞士一个证明自己的机会。这次活动由瑞士银行业协会与中国银行业协会联合主办。

瑞士银行业者希望瑞士央行与中国央行建立货币互换，然后通过一家中资银行瑞士分行进行清算。

SBA称，双方正在努力安排人民币-瑞郎互换，允许通过瑞士一家银行进行人民币清算。

瑞士政府在与中国官员会晤后发布的声明中称，“瑞士当局正在尽力提供必要的框架条件，”让瑞士能成为人民币交易中心。

包括瑞信 董事长Urs Rohner、瑞士宝盛集团 执行长Boris Collardi、和瑞银 前董事长Kaspar Villiger在内的银行界知名人士也向中国官员表示瑞士具备条件和资格。

瑞士政府表示，中瑞两国的代表计划明年在中国举行会晤。

过去五年以来，中国放松了管制，以推动人民币成为国际货币，降低对其它货币的依赖。人民币预计将成为储备货币，这意味着届时各国央行将储备人民币，到2015年人民币将可实现与其它货币全面通兑。

分析师称，伦敦看来最有可能成为欧洲的主要离岸人民币中心，因为它是全球最大的外汇交易中心。(完)