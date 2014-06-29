《焦点》阿根廷债务违约风险加剧，全球食品价格承受上涨压力

路透布宜诺斯艾利斯6月27日 - 阿根廷农民表示，如果政府不能与债券投资者达成协议以避免该国出现新的主权债违约，那么今年下半年他们将囤积大豆，而这或将推升全球食品价格。

许多农户已经在惜售大豆，以此对冲高通胀，并称他们将更加谨慎，因为政府与“绝不退让的”债券投资者之间的磋商已到了最后关头。

这些绝不退让的债券投资者希望阿根廷政府全额偿付该国2002年违约的债券，而且他们在美国法院已连续赢得官司，这使得阿根廷濒临出现新违约的边缘。

“考虑到阿根廷的债务问题，我们将保留今年的收成，并看看情况会怎么样，”Carlos Novecourt称，其在布宜诺斯艾利斯省的Carlos Casares小镇经营着一个小型农庄。

阿根廷油籽供应下降，在市场需求，尤其是中国需求上升之际将使全球大豆和豆粕价格承受上涨压力。

阿根廷是全球第三大大豆出口国和最大的豆粕供应国。

随着全球第三大豆粕供应国--美国的豆粕出口连续打破纪录，供应不确定的迹象已在全球市场浮现。

据布宜诺斯艾利斯谷物交易所数据，本作物季阿根廷料将收成5,550万吨大豆，该交易所周四表示，迄今农户已收割了95%的大豆。

未来两个月，阿根廷农户将出售大豆以筹集资金，偿还先前用于支持种地的贷款。一旦还清了银行贷款，农户就更有理由把谷物囤积起来了。

农业分析师Pablo Adreani称，“8月底后，阿根廷农户将持有2,325万吨大豆，市值为120亿美元。正常情况下，也就是没有债务重组问题时，那个数字通常为1,800万吨，市值为93亿美元，”

短期内中国料将更加依赖巴西的大豆供应，今年第四季将转向美国，今年美国大豆产量料创纪录高位。中国的大豆购买量占全球市场供应的三分之二。

**偿还债务受阻**

如果阿根廷政府不能与2005和2010年拒绝参与债务重组的债权人在7月底前达成协议，那么该国将再次出现债务违约。

阿根廷重组债务的下个息票支付日是周一，该国政府周四曾尝试向重组债券持有人转账，但受到美国一法官的阻止，该法官要求阿根廷先与拒不让步的债权人达成协议后，才能转账偿付重组债券，但仅给该国政府30天的宽限期来和解此事。

主权债违约将推升利率，令本已饱受高达30%的通胀年率困扰的农户遭受更多压力，并干预政府贸易政策，使做生意变得更难。

债务危机可能使阿根廷披索走软，因此相比持有披索，农户更愿意持有大豆作为更稳定的储蓄单位和可用来以物易物的货币。

代表大农庄的阿根廷农业协会的分析师Ernesto Ambrosetti称，囤积大豆是因为担心政府会以提高进口壁垒来应对债务违约，导致进口农业机械及作物投入的成本上升。

阿根廷谷物仓储业商会分析师Leandro Pierbattisti称，本月和下月农户的销售料维持强劲，因农户需筹资偿还贷款。