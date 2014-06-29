伊拉克情势：政府军欲夺回提克里特，各党寻求谈判解决失和

路透巴格达6月28日 - 伊拉克政府军周六在武装直升机的掩护下发起进攻，欲从逊尼派伊斯兰极端分子手中夺回北部城市提克里特。国内各党领导人寻求举行谈判，有可能结束总理马利基造成失和局面的统治。

伊拉克政界人士和全球主要大国警告称，除非政府安全部队收复被极端分子占领的城市，并同时快速成立一个能团结各派人士的政府，否则伊拉克有可能因为教派分歧变得四分五裂，进而威胁到整个中东局势。

战事方面，伊政府军向提克里特推进。伊拉克特种部队周四冒险向提克里特空降狙击手，进入当地大学内。据安全消息人士称，武装直升机周六向提克里特市内锁定的目标开火，逼迫伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)极端分子弃守提克里特政府大楼逃走。

伊拉克军方发言人Qassim Atta周六在巴格达对记者表示，周五提克里特有29名“恐怖分子”被击毙，极端分子的指挥官们在动摇挣扎，因为“他们的士气开始崩溃”。

然而，极端分子还在负隅顽抗，一些当地逊尼派部落和萨达姆旧部依然在支持他们。

**什叶派宗教领袖进行政治干预**

周五，影响力很大的什叶派宗教领袖大阿亚图拉阿里·西斯塔尼(Grand Ayatollah Ali Sistani)敦促各党派在周二(7月1日)新议会于巴格达举行会议前，就下任总理、议会议长和总统人选达成一致。宗教领袖人物进行这样的政治干预，非常出乎外界意料，这意味着马利基长达八年的统治或许就要画上句号。

周六一名美国高级官员表示，沙特阿拉伯国王阿布杜拉在与美国国务卿克里的会谈中承诺，将运用他的影响力，鼓励逊尼派穆斯林加入新的、态度更包容的伊拉克政府，以更好地与伊斯兰极端分子作斗争。

阿布杜拉的表态标志着沙特转变了之前除非马利基下台，否则不愿支持伊拉克新政府的态度，也反映出地区对ISIL极端行为感到愈发不安。

“要达成推进政治程序的协议，未来72小时非常重要，”一位议员兼来自国家联盟的前政府官员称。国家联盟由所有什叶派穆斯林党派组成。

西斯塔尼的介入，使得马利基难以再继续扮演临时政府领袖的角色。他要么必须建立一个政党联盟，才能保证自己连任第三届任期，要么就得下台。(完)