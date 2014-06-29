《一周经济焦点》美国就业和汽车销售数据料确认春季复苏形势稳固

周四会议料平静无事，随后的新闻发布会有可能是欧洲央行历来最短的一次。

会前公布的欧元区通胀率预计持稳于0.5%，该数据在5月意外降至这一水平，使欧洲央行采取行动几无悬念。

如果6月通胀率一如预期，则将是连续第九个月处在欧洲央行所谓的低于1%的“危险区域”。

**经济持稳或温和成长**

在美国以外地区，周二公布的制造业采购经理人指数(PMI)和周四的服务业PMI料显示经济呈现增长，或至少处于稳定状态，尽管乌克兰和伊拉克地缘政治紧张局势加剧。

欧元区6月数据料持平，英国则可能自5月达到的高水准回落。

在中国，制造业和服务业PMI料证实该国经济持稳，得益于中国政府的微刺激政策。

根据上周一汇丰/Markit公布的6月PMI初值显示，随着新订单激增，中国制造业活动六个月来首次出现扩张。