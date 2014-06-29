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市场报道 | 2014年 6月 30日 星期一 07:35 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月30日-7月7日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

6月30日当周

6月30日(一)

1230 加拿大GDP(较前月) 4月 +0.2% +0.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 63.0 65.5

1400 美国成屋待完成销售指数 5月 -- 97.8

成屋待完成销售指数(较前月) +1.5% +0.4%

7月1日(二)

-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 6月 1,640 1,677

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月28日当周 -- +2.0%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月28日当周 -- +3.3%

1345 美国Markit制造业PMI 6月终值 -- 57.5

1400 美国建筑支出 5月 +0.5% +0.2%

1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 47.7

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 55.9 55.4

ISM制造业投入物价分项指数 60.0 60.0

ISM制造业就业分项指数 53.4 52.8

ISM制造业新订单分项指数 -- 56.9

1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 6月 -- 13.1

7月2日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 6月27日当周 -- 348.1

再融资指数 -- 1,322.6

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 6月 -- 5.2961

1215 美国ADP就业报告(万人) 6月 增加20.3 增加17.9

1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 52.2

1345 美国ISM纽约企业活动指数 6月 -- 630.1

1400 美国工厂订单(较上月) 5月 -0.2% +0.7%

耐久财订单(较上月) 5月修正值 -- -1.0%

扣除运输的耐久财订单(较上月) -- -0.1%

扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +0.6%

扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +0.7%

7月3日(四)

1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加21.0 增加21.7

民间就业岗位(万个) 增加20.0 增加21.6

制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加1.0

失业率 6.3% 6.3%

平均时薪 +0.2% +0.2%

每周平均工时 34.5 34.5

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差450 逆差472

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月28日当周 31.4 31.2

四周均值(万人) -- 31.425

续请失业金人数(万人) 6月21日当周 256 257.1

1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 5月 -- 逆差6.4

1345 美国Markit服务业PMI 6月终值 -- 61.2

Markit综合PMI -- 58.4

1400 美国ISM非制造业指数 6月 56.3 56.3

ISM非制造业企业活动指数 61.4 62.1

ISM非制造业雇佣指数 -- 52.4

ISM非制造业新订单指数 -- 60.5

ISM非制造业物价指数 -- 61.4

1430 美国ECRI经济领先指标 6月27日当周 -- 135.4

7月4日(五)

暂无重要经济数据。

7月7日当周

7月7日(一)

1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 -- +1.1%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 55.2

经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) -- 48.2

1400 美国就业趋势指数 6月 -- 118.6

(完)

经济指标预测或公布日程

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澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张荻)
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