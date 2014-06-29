《综述》伊拉克政府军出兵提克里特，国会匆忙提出内阁名单

伊拉克军方发言人Qassim Atta在巴格达对记者表示，国家安全部队过去24小时在全国范围内打死142名“恐怖分子”，其中70名是在提克里特。他并表示，政府武装力量控制了提克里特大学。这两项声明均无法立即得到证实。

各大政党面临压力，需要加紧选出新政府以应对危机，而这一过程通常都较为迟缓。在4月选出的议会将在周二开会，着手政府选举工作。

联合国代表团周日发表声明，呼吁所有议员出席这次会议，以推动新政府的成立。

“国家面临危机，伊拉克的政治领导人应该把国家和人民的利益摆在前面，”联合国派驻的伊拉克事务特别代表姆拉德诺夫(Nickolay Mladenov)在声明中称。

但伊拉克前总理阿拉维(Iyad Allawi)所在的政党表示，将缺席此次会议，称需要多花一些时间，以避免前任政府所犯的错误。该政党在议会拥有21席。

在议会中占席位最多的政党--国家联盟(National Alliance)表示将出席此次会议，力争按照既定时间表来走，但谈及会支持谁出任总理，该政党则三缄其口。库尔德斯坦爱国联盟一位资深成员Adnan Mufti表示，该政党也将出席会议。(完)