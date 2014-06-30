美国个股：通用汽车宣布在美加再召回逾42万辆新款皮卡和SUV

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
存在上述情况的汽车还有20,874辆在其他国家出售。
周五宣布的召回共涉及四款车型，包括约33,000辆雪佛兰科鲁兹轿车。路透周四报道，一场交通事故导致佐治亚州一名女性的一只眼睛失明，之后的诉讼促使通用汽车在北美召回约33,000辆雪佛兰科鲁兹轿车，因日本高田 公司生产的安全气囊可能存在隐患。
该公司表示，其还将召回1,939辆雪佛兰Corvette跑车以更换减震器。通用还将在美国召回4,794辆雪佛兰Caprice警车和2014款雪佛兰SS运动型轿车，以修复雨刷组件存在的问题。
通用称，尚未接到Corvette、Caprice以及雪佛兰SS汽车相关问题导致事故和伤亡的报告。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰/郑茵)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200