美国个股：通用汽车宣布在美加再召回逾42万辆新款皮卡和SUV

存在上述情况的汽车还有20,874辆在其他国家出售。

周五宣布的召回共涉及四款车型，包括约33,000辆雪佛兰科鲁兹轿车。路透周四报道，一场交通事故导致佐治亚州一名女性的一只眼睛失明，之后的诉讼促使通用汽车在北美召回约33,000辆雪佛兰科鲁兹轿车，因日本高田 公司生产的安全气囊可能存在隐患。

该公司表示，其还将召回1,939辆雪佛兰Corvette跑车以更换减震器。通用还将在美国召回4,794辆雪佛兰Caprice警车和2014款雪佛兰SS运动型轿车，以修复雨刷组件存在的问题。

通用称，尚未接到Corvette、Caprice以及雪佛兰SS汽车相关问题导致事故和伤亡的报告。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰/郑茵)