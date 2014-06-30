美国个股：惠普和解收购Autonomy相关诉讼，但仍向后者前执行长求偿

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
熟知惠普对此事调查情况的消息人士表示，惠普认为Autonomy的财报和前景与实际情况看起来有很大的出入。
Lynch一贯地否认惠普的指控，指称惠普把自己在收购Autonomy后未能好好管理的过错怪罪到他头上。
Lynch发言人士表示，“我们持续驳斥惠普的指控。”他表示，看来惠特曼将会动用惠普大量的资金，来避免在法院上对于她何以在2012年11月对Autonomy提告做出解释。该名发言人士并称，“我们希望此事现在不再只是选择性揭露的造谣中伤，惠普最后将全面做出解释。”
股东曾控告惠普董事会和高层主管，指控他们违反受托者责任并浪费公司资产。该诉讼案希望能改变惠普的公司治理，以及能够向那些收购案相关负责人士求偿。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200