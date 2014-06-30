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市场报道 | 2014年 6月 30日 星期一 08:56 BJT

美国个股：惠普和解收购Autonomy相关诉讼，但仍向后者前执行长求偿

熟知惠普对此事调查情况的消息人士表示，惠普认为Autonomy的财报和前景与实际情况看起来有很大的出入。

Lynch一贯地否认惠普的指控，指称惠普把自己在收购Autonomy后未能好好管理的过错怪罪到他头上。

Lynch发言人士表示，“我们持续驳斥惠普的指控。”他表示，看来惠特曼将会动用惠普大量的资金，来避免在法院上对于她何以在2012年11月对Autonomy提告做出解释。该名发言人士并称，“我们希望此事现在不再只是选择性揭露的造谣中伤，惠普最后将全面做出解释。”

股东曾控告惠普董事会和高层主管，指控他们违反受托者责任并浪费公司资产。该诉讼案希望能改变惠普的公司治理，以及能够向那些收购案相关负责人士求偿。(完) (编译 戴素萍 审校　张明钧)
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