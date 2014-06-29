金砖国家：6月27日股汇市收盘纵览

路透6月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月27日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五收报1,046.18点。
中国股市：沪综指收盘小跌，炒新潮带动小盘股和次新股受关注
香港股市：收盘涨跌互现，保险股疲弱构成拖累
中国汇市：中资大行结汇支撑人民币续走坚，关注周一供求情况
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拉美股市：巴西股市下挫，因政府5月基本预算意外出现赤字，指标巴西股指 在预算数据公布后扩大跌幅，收盘下跌0.65%至53,157.30点。
拉美汇市：巴西雷亚尔走低，因政府意外公布5月出现基本预算赤字，进一步削弱该国经济基本面。雷亚尔兑美元逆转早盘涨势，回落0.2%。
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南非股市：跟随全球股市下滑，围绕经济成长状况的忧虑重燃，不过金矿商股票获买需，因投资者寻求避险。指标Top-40绩优股指数 下滑0.3%至45,651.85点；综合指数 跌0.27%至50,625.37点。
南非汇市：兰特兑美元上涨但陷于昨日区间内，受罢工忧虑所限
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印度股市：收高，防御类股大涨。指标BSE指数 收涨0.15%，报25,099.92点，周线下跌0.02%；NSE指数 收高0.21%，报7,508.80点，收在重要心理关口7,500点上方，周线下滑0.03%。
印度汇市：印度卢比上升，且结束四周连跌走势，因外资持续流入债市和股市帮助抵消了进口商对美元的需求。卢比最近陷于窄幅区间，在7月10日联邦预算出炉前料继续维持这种走势。卢比兑美元 收报60.0850/0950，周四为60.14/15。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.03%，报747.79点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.05%，至33.7380卢布；卢布兑欧元 下滑0.37%，至46.0690卢布。(完)
(整理 杜明霞；审校 张明钧)