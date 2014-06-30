《中国报摘》--中国证券报6月30日

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
* 头版头条:
--截至上周五(27日)，今年以来主动管理的股票方向基金整体跑赢大盘。业绩前三名的分别为中邮战略新兴产业、长城久利保本混合及兴全轻资产，上半年收益均超过20%。
* 其他:
--中国人民银行副行长刘士余日前向人大作报告时表示，加快建立存款保险制度，研究制定金融机构破产条例，对严重违法违规、经营不善导致资不抵债的金融机构依法实施市场退出。
--全国社会保障基金理事会年报显示，2013年，该基金权益投资收益额685.87亿元人民币，投资收益率6.20%，超过同期2.6%的通货膨胀率。
--今日拟首次公开发行(IPO)企业预披露大限最后一天。证监会数据显示，目前有664家企业正在排队，42家处于中止发行状态，这意味着还有约90家公司尚未预披露，将面临终止审核压力。
--因连续两年亏损，*ST中富 所发行的公司债 今日起暂停上市。不过，该公司珠海中富董事长陈志俊表示，有信心完成债券的本息偿付。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200