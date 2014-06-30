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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 08:17 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月30日

* 头版头条:

--截至上周五(27日)，今年以来主动管理的股票方向基金整体跑赢大盘。业绩前三名的分别为中邮战略新兴产业、长城久利保本混合及兴全轻资产，上半年收益均超过20%。

* 其他:

--中国人民银行副行长刘士余日前向人大作报告时表示，加快建立存款保险制度，研究制定金融机构破产条例，对严重违法违规、经营不善导致资不抵债的金融机构依法实施市场退出。

--全国社会保障基金理事会年报显示，2013年，该基金权益投资收益额685.87亿元人民币，投资收益率6.20%，超过同期2.6%的通货膨胀率。

--今日拟首次公开发行(IPO)企业预披露大限最后一天。证监会数据显示，目前有664家企业正在排队，42家处于中止发行状态，这意味着还有约90家公司尚未预披露，将面临终止审核压力。

--因连续两年亏损，*ST中富 所发行的公司债 今日起暂停上市。不过，该公司珠海中富董事长陈志俊表示，有信心完成债券的本息偿付。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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