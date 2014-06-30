《中国报摘》--中国证券报6月30日

--截至上周五(27日)，今年以来主动管理的股票方向基金整体跑赢大盘。业绩前三名的分别为中邮战略新兴产业、长城久利保本混合及兴全轻资产，上半年收益均超过20%。

--因连续两年亏损，*ST中富 所发行的公司债 今日起暂停上市。不过，该公司珠海中富董事长陈志俊表示，有信心完成债券的本息偿付。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)