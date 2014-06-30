重发-《全球汇市》美元指数上周挫跌后走势挣扎，聚焦美国就业数据

(重发以删除多余段落)

* 美元指数徘徊在一个月低位附近

* 亚洲盘初淡静，周末相对平静无事

* 周四的美国非农就业数据对美元前景至关重要

* 澳洲央行和欧洲央行会议亦受关注

路透悉尼6月30日 - 美元兑一篮子主要货币周一亚洲盘初盘旋在一个月低位附近，上周录得逾两个月最大单周跌幅，因美国多项经济数据令人失望，削弱了美元的吸引力。

美元指数 最新报80.042，稍早低见80.010，为5月21日以来最低位。美元指数上周五挫跌，收在上述低点附近，此前两日勉力实现反弹。

上周美元下挫，因数据显示美国第一季经济意外大幅萎缩，且消费者支出疲软后，投资者调降了对美国经济成长的预估。

美国公债收益率(殖利率)因此下跌，进而打压了美元的吸引力。指标美债10年期收益率 周五跌至一个月低点2.507%，之后回升到2.532%。

美元多头目前密切关注定于周五公布的非农就业数据，该数据可能会强化市场对美国经济复苏良好的看法。

巴克莱分析师在客户报告中称，“美国强劲的就业增长以及失业率下降，可能会支持我们的观点，即在下半年美元将跑赢多数20国集团(G20)货币，”巴克莱分析师预计美国6月非农就业岗位增加25万个。

“我们看多美元，并预计美国利率将上升，作出这种预期是由于经济持续复苏，就业市场趋于紧俏且通胀升幅明显高于美联储预期、导致市场重新调整对联邦基金利率中期走势的看法。”

由于周五(7月4日)适逢美国公共假期，所以非农就业报告提前一天到周四公布。路透访问的分析师平均预计，6月非农就业岗位增幅料增加21万个，5月为增加21.7万个。

欧元兑美元 暂时受上周上扬0.4%的支撑，现报1.3645，接近周三所及两周半高位1.3652。

美元兑日圆上周小跌0.6%，目前徘徊在略高于周五所及五周低位101.31处。

与此相反，欧元兑日圆 上周则下跌0.3%，现报138.42，守在6月区间137.70-140.10以内。

市场人士本周还将关注欧洲央行周四召开的政策会议，尽管对央行采取后续行动的预期极低。

6月，欧洲央行公布了一系列举措以避免欧元区经济陷入日本式通缩。

周五出炉的数据显示，德国6月通胀率加速上升 ，可能推高欧元区整体通胀率，应会缓解欧洲央行再次采取行动的压力。

德国6月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.0%，高于5月的0.5%。欧元区通胀数据将于周一稍晚出炉。

澳洲央行周二将召开会议，外界普遍预计该央行将维持利率在纪录低点2.5%不变。该央行自2013年8月来一直维持利率不变。

不过市场渴望看到，澳洲央行是否再次口头打压居高不下的澳元币值。

澳元兑美元 最新报0.9416美元，距离6月23日触及的两个月高位0.9445以及4月所及的2014年高点0.9461不远，目前后者似乎限制着澳元涨势。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3642 1.3647 -0.04 -0.75 1.3745

美元/日圆 101.46 101.36 +0.10 -3.65 105.30

欧元/日圆 138.41 138.33 +0.06 -4.37 144.73

美元/瑞郎 0.8912 0.8907 +0.06 -0.18 0.8928

英镑/美元 1.7031 1.7033 -0.01 +2.87 1.6556

美元/加元 1.0664 1.0665 -0.01 +0.41 1.0620

澳元/美元 0.9412 0.9419 -0.07 +5.60 0.8913

新西兰元/美元 0.8768 0.8775 -0.08 +6.85 0.8206

澳元/日圆 95.490 95.470 +0.02 +1.75 93.850

新西兰元/日圆 88.960 88.940 +0.02 +2.95 86.410

英镑/日圆 172.80 172.65 +0.09 -0.88 174.33

澳元/新西兰元 1.0727 1.0728 -0.01 -1.12 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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