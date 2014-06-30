欧元区经济：不存在严重的通缩风险--欧洲央行莫尔许

路透柏林6月29日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在德国广播电台(Deutschlandfunk)周日播出的采访中称，欧央行认为不存在严重的通缩风险，但央行的确认为通胀率将长时间维持低水平。

欧元区当前通胀率为0.5%，远低于欧洲央行设定的低于但接近2%的目标，如此低的通胀率令人担心欧元区可能陷入日本式的通缩循环，拖慢经济增长并压低消费与投资。

“就通缩而言，消费者因为预期物价下跌会改变他们的消费行为，推迟购买...这会造成导致进一步通缩的恶性循环，目前我们没有看到严重或迫切的通缩风险，”莫尔许对德国广播电台表示。

“我们所认为的是，通胀会长时间维持很低水平。通胀这么低时，风险就会加大，如果欧洲经济再次遭受不可预见的外部冲击，我们会毫无缓冲余地。”

欧洲央行6月5日将指标利率调降至纪录低位，存款利率降至负值，并推出一系列措施以促进对企业放贷。欧央行的货币政策委员会将在7月3日举行下一次会议。

在被问及对欧元区将在2016年前维持低利率的普遍预期时，莫尔许说：“如果现状维持不变，有可能就是那个模式。”

“作为央行，我们会努力尽快实现我们的目标，即推动通胀率回升至接近但低于2%的水平。但这需要时间，因为货币政策需要一段时间才能作用到不同的经济结构。”

在谈到央行近期的举措时，莫尔许表示，短期利率曲线已经向下移动了10-15个基点。

“就这方面而言，我们的措施取得了预期的效果，”他说。

对于房价或股市存在资产泡沫的担忧，莫尔许认为大可不必。

“就像在德国那样，经通胀调整后，现在有的地方的房价比40年前还便宜。我们也不能说股市存在资产泡沫，”他说道。

“不过，如果情况还这么发展下去，有可能出现过热的风险。”(完)