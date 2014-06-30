《香港报摘》--经济日报6月30日

* 要闻版头条：

--香港楼市新盘小阳春持续，截至昨日止，本月暂录逾2,100宗一手成交，按月急增逾一倍，为一手新例后单月最旺。业界预料，连同今天发售的单位在内，全月可接近2,500个单位。

* 其他：

--新股市场遇冷锋，今日再有七家新股启动招股，包括本地枕头品牌盛诺（Sinomax，新上市编号1418）、中国飞机租赁（新上市编号1848）、圣牧（新上市编号1432）等，七只新股共集资47.3亿港元。

--华侨银行 收购永亨 的交易上周五获监管机构开绿灯，集团行政总裁钱乃骥指，来自大中华地区的盈利占比将愈来愈大，中期而言，完成收购永亨后，占比将晋身三大。

--身兼财资市场公会创会理事及香港银行学会高级顾问的陈凤翔，看好本港人民币存款利率可保持约3厘水平，并认为人民币汇价已趋稳，兼且存息亦较高，属可靠、稳妥的投资工具。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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