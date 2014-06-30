《香港报摘》--经济日报6月30日

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
* 要闻版头条：
--香港楼市新盘小阳春持续，截至昨日止，本月暂录逾2,100宗一手成交，按月急增逾一倍，为一手新例后单月最旺。业界预料，连同今天发售的单位在内，全月可接近2,500个单位。
* 其他：
--新股市场遇冷锋，今日再有七家新股启动招股，包括本地枕头品牌盛诺（Sinomax，新上市编号1418）、中国飞机租赁（新上市编号1848）、圣牧（新上市编号1432）等，七只新股共集资47.3亿港元。
--华侨银行 收购永亨 的交易上周五获监管机构开绿灯，集团行政总裁钱乃骥指，来自大中华地区的盈利占比将愈来愈大，中期而言，完成收购永亨后，占比将晋身三大。
--身兼财资市场公会创会理事及香港银行学会高级顾问的陈凤翔，看好本港人民币存款利率可保持约3厘水平，并认为人民币汇价已趋稳，兼且存息亦较高，属可靠、稳妥的投资工具。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200