《香港报摘》--信报6月30日

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
* 要闻版头条：
--香港政府在5月微调双倍印花税（DSD）辣招后＂小阳春＂重临，一手楼市在发展商贴市价大举散货下，五大发展商上半年齐齐大丰收，售楼收益共487亿港元，较去年同期大增近一倍。
* 其他：
--在内地经营主题公园的海昌控股 近日与汇源果汁 签订战略合作协议，海昌行政总裁王旭光表示，该协议有望年内落实，届时旗下主题公园将可出售汇源果汁旗下饮料产品，带动公园除门票外的二次消费业务。
--日本开赌法案未能在6月底前获得通过，须待今年秋季的下届国会会期再议。日本弹珠机营运商DYNAM 早前表明有意开赌，其董事长佐藤洋治强调，有信心今年该法案可获通过。
--蒙古能源 截至今年3月底止年度亏损大幅减少至10.4亿港元，主要因为胡硕图矿场的减值亏损较前年缩减。独立核数师表示对财务报表不发表意见。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200