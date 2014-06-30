《香港报摘》--信报6月30日

* 要闻版头条：

--香港政府在5月微调双倍印花税（DSD）辣招后＂小阳春＂重临，一手楼市在发展商贴市价大举散货下，五大发展商上半年齐齐大丰收，售楼收益共487亿港元，较去年同期大增近一倍。

* 其他：

--在内地经营主题公园的海昌控股 近日与汇源果汁 签订战略合作协议，海昌行政总裁王旭光表示，该协议有望年内落实，届时旗下主题公园将可出售汇源果汁旗下饮料产品，带动公园除门票外的二次消费业务。

--日本开赌法案未能在6月底前获得通过，须待今年秋季的下届国会会期再议。日本弹珠机营运商DYNAM 早前表明有意开赌，其董事长佐藤洋治强调，有信心今年该法案可获通过。

--蒙古能源 截至今年3月底止年度亏损大幅减少至10.4亿港元，主要因为胡硕图矿场的减值亏损较前年缩减。独立核数师表示对财务报表不发表意见。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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