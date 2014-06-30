《中国报摘》--其他报纸重要消息6月30日

**上海证券报**

--随着近年来几大军工集团相关军品资产证券化步伐加快，市场已将关注焦点转向质地良好的军工科研院所资产。首届中国军工产融年会传递的信息表明，有关科研院所改制的试点方案已上报有关部门，未来方案获批后，军工科研院所改制工作有望破冰。

--中国社科院学部委员余永定表示，未来中国经济较难保持以往那种高速增长，高通胀也不太可能出现，相反应警惕出现通缩。另外，在经济增长大环境恶化的条件下，信托业的高速发展难以为继。

**金融时报**

--上半年房地产市场呈现交易量下跌，价格调整幅度加大等“新常态”特征。在央行和银监会分别实施窗口指导后，5-6月房贷市场有所好转，但从基本面、信贷政策等因素来看，下半年房贷市场整体宽松的可能性不大。

**证券时报**

--保监会近日印发关于历史存量高利率保单资金投资蓝筹股的通知，确定了历史存量高利率保单投资蓝筹股的资产认可标准，为相关4,000亿元人民币资金入市进一步扫清了障碍。

--民生人寿内部人士透露，该公司高层正在筹谋A股首次公开发行(IPO)事宜，计划于2015年启动上市计划，目标是在2016年或2017年完成IPO。

**东方早报**

--清华五道口金融学院院长吴晓灵表示，在本次证券法的修订当中，借鉴国际经验，有望给股权众筹留下空间。

**第一财经日报**

--因业绩承压，中联重科 高管集体降薪50%。这是该公司成立以来首次提出降薪，也是工程机械及装备制造行业出现低谷以来，第一个主动降薪的团队。(完)