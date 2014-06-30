英国经济：央行不能也不应去控制房价--英央行官员戴尔

路透伦敦6月28日 - 英国每日邮报网站周六刊登的专访显示，英国央行金融稳定战略与风险执行主管戴尔称，央行不能也不应去控制上涨的房价。

英国央行周四表示，将首次实施个人购房贷款上限，希望藉此遏制债务水平上升和房价迅猛上涨。

“控制房价不是央行的职责，央行也控制不了房价，”戴尔对每日邮报表示。“房价是由市场的基本状况决定的。”

英国央行金融政策委员会周四称，自10月起将只允许15%的新抵押贷款额度高于借款人收入的4.5倍，所有贷款都要加强还款能力核查。

戴尔表示，大家应该将央行采取的这些措施看作是“对英国房屋市场的保障”。

“当人们评判这项政策是否成功时，比如说在两年后，不要依据房价走势来评判，而是要根据我们是否控制住了家庭负债水平来做评判。”