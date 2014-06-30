英国经济：央行不能也不应去控制房价--英央行官员戴尔

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透伦敦6月28日 - 英国每日邮报网站周六刊登的专访显示，英国央行金融稳定战略与风险执行主管戴尔称，央行不能也不应去控制上涨的房价。
英国央行周四表示，将首次实施个人购房贷款上限，希望藉此遏制债务水平上升和房价迅猛上涨。
“控制房价不是央行的职责，央行也控制不了房价，”戴尔对每日邮报表示。“房价是由市场的基本状况决定的。”
英国央行金融政策委员会周四称，自10月起将只允许15%的新抵押贷款额度高于借款人收入的4.5倍，所有贷款都要加强还款能力核查。
戴尔表示，大家应该将央行采取的这些措施看作是“对英国房屋市场的保障”。
“当人们评判这项政策是否成功时，比如说在两年后，不要依据房价走势来评判，而是要根据我们是否控制住了家庭负债水平来做评判。”
英国央行总裁卡尼周四强调，央行实施的这些举措的主要针对目标不是房价涨势，而是债务水平。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200