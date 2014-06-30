《新兴市场重要经济事件预告》--6月30日-7月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月30日(一)

巴黎--第六届拉丁美洲和加勒比地区国际经济论坛，主题为：超越黄金十年--物流与基建，地区一体化和全球贸易机遇的支柱。发言人包括：法国财长萨潘(Michel Sapin)、乌拉圭副总统Danilo Astori、秘鲁总统Ollanta Humala和经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚。

曼谷--泰国央行公布季度经济预估(0730)。

7月1日(二)

维也纳--国际货币基金组织(IMF)官员Bas Bakker和奥地利央行总裁诺沃特尼就IMF对奥地利经济的评估召开新闻发布会(0900)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议(0900)。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至7月2日)。

7月2日(三)

东京--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎在一个研讨会上发表讲话(0315)。

华盛顿--IMF总裁拉加德在前IMF总裁康德苏演讲活动中致欢迎辞(1440)。

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。

7月3日(四)

暂无重要经济事件预告。

7月4日(五)

新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)将与地方财政长官召开会议，讨论通胀问题。

7月7日(一)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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