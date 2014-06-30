《新兴市场重要经济事件预告》--6月30日-7月7日

《路透晚报》--4月17日日间新闻摘要（中港台）
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增长惯性。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月30日(一)
巴黎--第六届拉丁美洲和加勒比地区国际经济论坛，主题为：超越黄金十年--物流与基建，地区一体化和全球贸易机遇的支柱。发言人包括：法国财长萨潘(Michel Sapin)、乌拉圭副总统Danilo Astori、秘鲁总统Ollanta Humala和经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚。
曼谷--泰国央行公布季度经济预估(0730)。
7月1日(二)
维也纳--国际货币基金组织(IMF)官员Bas Bakker和奥地利央行总裁诺沃特尼就IMF对奥地利经济的评估召开新闻发布会(0900)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议(0900)。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至7月2日)。
7月2日(三)
东京--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎在一个研讨会上发表讲话(0315)。
华盛顿--IMF总裁拉加德在前IMF总裁康德苏演讲活动中致欢迎辞(1440)。
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。
7月3日(四)
暂无重要经济事件预告。
7月4日(五)
新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)将与地方财政长官召开会议，讨论通胀问题。
7月7日(一)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 于春红; 审校 杜明霞)
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增长惯性。
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。