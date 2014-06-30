《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月30日

*工商时报：

--为提升企业竞争力，台湾行政院长江宜桦明日将听取“产业升级转型行动方案”简报，经济部将力争国发基金1,000亿台币额度办理产业升级转型贷款，其中300亿台币由国发基金加码政策性贷款，展现推动产业升级转型决心。

--包括台银、土银、合库等三大银行已全面紧缩房贷的分行经理权限，其中台银、合库要求分行经理的核贷额度最高不超过2,000万台币，房贷龙头土银则要求不得逾3,000万台币。

--自愿性绿色电价认购7月1日起公告实施，初步规划，加上绿电附加费后，每度电价近4台币，可认购量为3.1亿度；据悉，目前已向经济部能源局递件申请约20案，但申购量仍低，试办计划为期三年，将视成效检讨实施时间是否延长。

--公股金融机构合并确定走“双引擎”路线。财金两大部会首长，今日将听取第一金 简报。据知情人士透露，由于日前总统马英九已宣示“未来二、三年内要生出三-五家亚洲区域银行”，因此财金部会除了确定走“双引擎”路线，由于华南金 林明成意愿问题，第一金并台企银 ，现跃为可能性升高的选项。

--今年面板“双虎”都回台投资、技术升级。群创 去年砸30亿台币在南科打造触控一条龙，透过自动化带动制造升级，董事长段行建强调，提升生产效率之外，希望创造就业机会，把人才留在台湾。明基友达 集团董事长李焜耀也表示，未来也不会扩大在大陆的投资，并且计划把高附加价值产品留在台湾生产。

*经济日报：

--总统府资政陈冲表示，金管会已经是一部可以上路的车子，他并提出未来三大重点方向，包括物联网(IOT)对金融业影响重大，证交法、银行法及保险法须因应调整，及修改金管会旗下四局组织法，从业界、学界延揽局长人选。

--台北市长郝龙斌昨天在北京与甫返京的中共国台办主任张志军会面。张志军表示，这次访台很成功，虽然遇到一些状况，但他相信这不是台湾大多数人的声音。张志军还主动向郝龙斌提到陆客赴台零团费的问题，张志军以“非常严重”来形容当前陆客赴台团体旅游的现象。

--协商多时的陆客来台自由行新增城市，近期确定增加哈尔滨、大连、烟台等10个城市，目前正各自办理行政作业程序，有望于7月对外公布，并开始接受新增城市民众申请来台旅游。

--“先卖后买”现股当冲今日上路，金管会主委曾铭宗昨日表示，外资累积净汇入金额及市值比重双创历史新高，新制与国际接轨有助吸引更多外资，台股量能也会再扩大，预估全年日均量可达1,300亿台币以上。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。