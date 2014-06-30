版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 08:30 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月30日-7月7日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 
 日期   时间   国家    规模      发行细节
 6/30   1350   法国              标售国库券(BTF)
 7/1           英国              标售2019年到期的通胀保值公债
                                 公债
 7/2           德国    40亿欧元  标售五年期联邦债券
 7/3    0950   法国              标售长期政府债券(OAT)
 7/3           日本              标售三个月期贴现国库券
 7/3           日本              标售10年期公债
 7/3           西班牙            标售公债
 7/7    1350   法国              标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 石冠兰 审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐