《全球主要国家债券发行预告》--6月30日-7月7日

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 6/30 1350 法国 标售国库券(BTF) 7/1 英国 标售2019年到期的通胀保值公债 公债 7/2 德国 40亿欧元 标售五年期联邦债券 7/3 0950 法国 标售长期政府债券(OAT) 7/3 日本 标售三个月期贴现国库券 7/3 日本 标售10年期公债 7/3 西班牙 标售公债 7/7 1350 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200