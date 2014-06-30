中国新股：新华网拟登陆上证所，计划募资14.97亿元--预披露

值得注意的是，招股书还公布了新华社2013年的财务报表。数据显示，截至2013年底，新华社总资产为116.96亿元，净资产93.2亿元；2013年收入60.54亿元，收支结余为9.6亿元。 其下属单位中，净利润最高的上海证券报社，2013年度达到2.14亿元；参考消息报社和新华通讯社新闻信息中心净利润分别为9,821.75万元和3,977.56万元；而被称作网络搜索“国家队”的盘古搜索去年则净亏损5,674.9万元。 该公司本次募资主要用于新华网全媒体信息及应用服务云平台项目、新华网政务类大数据智能分析系统项目、新华网新媒体应用技术研发中心项目、新华网在线教育项目等，2013年新华网总营收4.56亿元，同比增37.5%；净利润1.68亿元，增长23.9%。

招股书并称，除与该公司商业模式较为类似的其他中央及地方重点新闻网站外，行业内成熟商业网站借助其丰富的用户资源，可能对其运营的新华网访问量及客户量造成一定影响，进而对营业收入产生影响。 此外，随着公司经营规模不断扩大，国家购买服务业务占营业收入的比例将呈现下降趋势，对公司经营业绩的影响逐渐减弱。2011-2013年，国家购买服务业务收入占该公司营业收入的比例分别为19.35%、16.23%和13.98%。 新华网表示，尽管上述服务需求的持续性和公司的独特优势保证了国家购买服务业务具有一定的稳定性，且在公司营业收入中占比逐渐降低，然而一旦前述提供的服务项目终止，将可能对公司的经营业绩产生影响。 此外，新华网还把税收优惠和政府补助列为经营风险。2011-2013年，税收优惠及扣除所得税影响后的政府补助金额合计占同期净利润的比例分别为28.48%、32.58%和29.20%。若公司所得税优惠及政府补助优惠政策不能持续，公司经营业绩将因此受到不利影响。 不过，新华网正在试图改变过度依赖网络广告收入的模式。其此次募资计划拟投向五个项目包括：全媒体信息及应用服务云平台（6.45亿元）；移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务（5.32亿元）；政务类大数据智能分析系统（1.29亿元）；新媒体应用技术研发中心（9,009万元）和在线教育（1.01亿元）。（完）