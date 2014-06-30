《台湾重要政经日程》--6月30日

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
===================今日重要政经消息=============================
6/30(一)
--10:30 新台湾国策智库举办〞张志军访台整体评估〞记者会。
--14:00 自愿性绿色电价制度试办计划记者会。
--16:30 财政部例行记者会。
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7/3(四)
--渣打银行/英国金融时报2014台湾经济高峰会。
7/4(五)
--16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底时为4,216.51亿美元。
--宏达电 公布第二季财报。
7/7(一)
--16:00 财政部公布6月出口金额，5月较去年同期成长1.4%。
7/8(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月年增1.61%。
7/11(五)
--12:30 央行代财政部标售103/7期国库券，金额预定200亿台币，天期为273天。
7/15 (二)
--12:30 央行代财政部标售103/10期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。
7/21(一)
--16:00 经济部公布6月外销订单金额，上月年增率为4.7%。
7/22(二)
-- 8:30 主计总处公布6月季调失业率，上月季调失业率为3.99%。
7/23(三)
--16:00 经济部公布6月工业生产指数，上月指数年增率为5.19%。
7/25(五)
--16:10 央行公布6月M2年增率，上月年增5.91%。
7/26(六)
--09:00 全国经贸国是会议(至28日)。
7/28(一)
--12:30 央行代财政部标售103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。
7/30(三)
--12:30 央行代财政部标售103/12期公债金额预定350亿台币，年期为30年期。
7/31(四)
--08:30 第二季GDP概估数据。
8/13(三)
--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：＂*＂表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200