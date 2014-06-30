更正-英国经济：市场的升息预期是合理的--央行副总裁宾恩

(更正：内文倒数第二段...英国经济恢复状态的步调“不相符”，因译文有误，应更正为“并无不符”)

路透伦敦6月29日 - 英国央行副总裁宾恩周日对天空电视台表示，市场预期英国在今年底左右升息是“合理的”。

宾恩被问到金融市场预期的升息路径的问题。他于6月底卸任英国央行副总裁职务。

他表示，对利率将在明年初调升的预期是“合理的”，并认为市场的长期预期看来也合理。

“市场预期利率将在未来三年升至2.5%。那整体来看，是个合理的判断，”宾恩接受访问时说。

英国央行维持利率在0.5%的纪录低点已超过五年时间。

上周，英国央行总裁卡尼表示，市场对利率将在三年内升至约2.5%的预期，与英国经济恢复状态的步调“并无不符”。

宾恩表示，随着经济不利因素消退，利率在“很长时间后”将回升至约5%是“合乎情理的”，但他强调这需要很长一段时间才会实现。(完)