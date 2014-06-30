更正-英国经济：市场的升息预期是合理的--央行副总裁宾恩

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
(更正：内文倒数第二段...英国经济恢复状态的步调“不相符”，因译文有误，应更正为“并无不符”)
路透伦敦6月29日 - 英国央行副总裁宾恩周日对天空电视台表示，市场预期英国在今年底左右升息是“合理的”。
宾恩被问到金融市场预期的升息路径的问题。他于6月底卸任英国央行副总裁职务。
他表示，对利率将在明年初调升的预期是“合理的”，并认为市场的长期预期看来也合理。
“市场预期利率将在未来三年升至2.5%。那整体来看，是个合理的判断，”宾恩接受访问时说。
英国央行维持利率在0.5%的纪录低点已超过五年时间。
上周，英国央行总裁卡尼表示，市场对利率将在三年内升至约2.5%的预期，与英国经济恢复状态的步调“并无不符”。
宾恩表示，随着经济不利因素消退，利率在“很长时间后”将回升至约5%是“合乎情理的”，但他强调这需要很长一段时间才会实现。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200