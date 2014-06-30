国际油市：美国原油期货跌向105美元，供应疑虑减退

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
据美国政府和行业消息人士周五称，不仅只有凝析油这样的轻质油品，所有经过蒸馏塔加工的美国原油都不受实施长达40年的出口禁令限制。
欧盟周五与乌克兰签订一项历史性的自由贸易协议，并警告有可能对俄罗斯进行更多制裁，除非亲俄叛乱分子在周一前平息乌东部的危机。
一官员表示，美国国务卿克里与沙特阿拉伯国王阿布杜拉在一场关于伊拉克危机的会议上，简要讨论了全球石油供应情况。(完)
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(编译 王兴亚/戴素萍 审校 杜明霞)
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路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)