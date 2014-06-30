国际油市：美国原油期货跌向105美元，供应疑虑减退

据美国政府和行业消息人士周五称，不仅只有凝析油这样的轻质油品，所有经过蒸馏塔加工的美国原油都不受实施长达40年的出口禁令限制。

欧盟周五与乌克兰签订一项历史性的自由贸易协议，并警告有可能对俄罗斯进行更多制裁，除非亲俄叛乱分子在周一前平息乌东部的危机。

一官员表示，美国国务卿克里与沙特阿拉伯国王阿布杜拉在一场关于伊拉克危机的会议上，简要讨论了全球石油供应情况。(完)

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