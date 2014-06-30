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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 08:37 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月30日

路透香港6月30日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.7513港元 )
    
    美国股市周五小幅收涨，道琼工业指数 收高5.71点，或0.03%，至16,851.84点；科技股领
涨，但杜邦 公布的第二季财测不佳，使涨势受限。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量   ADR折合每股普通股  较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       179.440    0.52      10016            13.909       0.35
 中国铝业                       9.020   -0.22       7505             2.797       0.24
 中国移动                      48.670    0.35     134827            75.451      -0.20
 中国人寿                      39.520   -0.05      30543            20.422       0.11
 中石油                       126.240   -0.03      20518             9.785       0.36
 中石化                        96.540    0.91      45048             7.483       0.71
 汇丰控股                      50.950    0.18     807393            78.986      -0.08
 中电信                        48.690    0.72       8584             3.774       1.18
 中国联通                      15.240   -0.97      96542            11.813      -0.56
 兖州煤业                       7.480   -1.06      29149             5.798      -1.06
 华能国际                      44.060    0.52       3621             8.538       0.09
 南方航空                      14.930   -0.66      10314             2.315      -0.66
 东方航空                      15.410   -1.22       3940             2.389      -0.04
 中芯国际                       4.260    0.71      16528             0.660       0.06
  (完) 
 
 (整理　梁慧仪)
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