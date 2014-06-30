《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月30日

路透香港6月30日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7513港元 ) 美国股市周五小幅收涨，道琼工业指数 收高5.71点，或0.03%，至16,851.84点；科技股领 涨，但杜邦 公布的第二季财测不佳，使涨势受限。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 179.440 0.52 10016 13.909 0.35 中国铝业 9.020 -0.22 7505 2.797 0.24 中国移动 48.670 0.35 134827 75.451 -0.20 中国人寿 39.520 -0.05 30543 20.422 0.11 中石油 126.240 -0.03 20518 9.785 0.36 中石化 96.540 0.91 45048 7.483 0.71 汇丰控股 50.950 0.18 807393 78.986 -0.08 中电信 48.690 0.72 8584 3.774 1.18 中国联通 15.240 -0.97 96542 11.813 -0.56 兖州煤业 7.480 -1.06 29149 5.798 -1.06 华能国际 44.060 0.52 3621 8.538 0.09 南方航空 14.930 -0.66 10314 2.315 -0.66 东方航空 15.410 -1.22 3940 2.389 -0.04 中芯国际 4.260 0.71 16528 0.660 0.06 (完) (整理 梁慧仪)