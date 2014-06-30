全球金市：金价在两个月高位附近持稳，有望连续第二季录得涨幅

伊拉克军队周日派出坦克车及装甲车辆，试图将叛乱份子逐出北部城市提克里特，这是其连续第二日向逊尼派武装份子占领的大片伊拉克区域发起反攻。

乌克兰军队与亲俄叛乱分子周日在斯拉维扬斯克市发生交火，尽管乌总统波罗申科从布鲁塞尔返回基辅后不久，在他的网站宣布，乌克兰政府军对亲俄分离分子的停火时间延长72个小时，至周一晚上10点。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理将黄金期货和期权的多头仓位上调至3月以来最高位。

其他贵金属中，白银、铂金、钯金均料将创下连续第二季上涨。

英国星期日泰晤士报报导称，英美铂金将把其南非部分铂金矿待价而沽，该公司执行长Mark Cutifani此举是为了处置表现不佳的资产。(完)

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