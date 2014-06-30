欧洲评等：穆迪确认俄罗斯“Baa1”评级，展望为负面

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透6月27日 - 信评机构穆迪确认俄罗斯政府公债的“Baa1”评级，展望为负面。
穆迪称，给予负面展望是因为俄罗斯愈发容易受到地缘政治事件风险的冲击，且中期经济增长前景恶化。
穆迪表示，乌克兰东部局势比克里米亚问题更严峻，因为分离势力的背景复杂，暴力事件频发。
该机构预计2014年至2018年期间，俄罗斯实质国内生产总值(GDP)的平均潜在增长率将降至约1.7%，此前预估为约3%。
穆迪还称，俄罗斯缺乏制度优势，且很依赖油价走势，限制了该国的“Baa1”评级。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200