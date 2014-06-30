欧洲评等：穆迪确认俄罗斯“Baa1”评级，展望为负面

路透6月27日 - 信评机构穆迪确认俄罗斯政府公债的“Baa1”评级，展望为负面。

穆迪称，给予负面展望是因为俄罗斯愈发容易受到地缘政治事件风险的冲击，且中期经济增长前景恶化。

穆迪表示，乌克兰东部局势比克里米亚问题更严峻，因为分离势力的背景复杂，暴力事件频发。

该机构预计2014年至2018年期间，俄罗斯实质国内生产总值(GDP)的平均潜在增长率将降至约1.7%，此前预估为约3%。

穆迪还称，俄罗斯缺乏制度优势，且很依赖油价走势，限制了该国的“Baa1”评级。(完) (编译 白云; 审校 张荻)