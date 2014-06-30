港报社评：＂占中公投＂阻碍普选，违逆主流民意--文汇报6月30日

违法违宪的＂占中公投＂昨日结束，并声称有逾78万人次参与。必须指出的是，不论＂占中公投＂有多少人投票，都不可能令违法方案变成合法，改变不了＂公民提名＂违反基本法的事实。事实上，＂占中公投＂早被揭发有严重误导性，系统上漏洞百出，被质疑大量造假，不能反映真正民意。

必须看到，＂占中公投＂虽然声称有约70几万人投票，但数字明显存在大量的造假和水分，连＂占中＂搞手也承认投票系统存有漏洞。＂占中＂搞手不但罔顾有关漏洞，更将投票伺服器转到美国，交由中情局御用网络商处理，令外界质疑是为了方便上下其手，撒豆成兵，制造夸张的投票数字。＂占中公投＂又故意误导市民，将所有投票人士都当作支持＂占中＂，令不知就里的市民变相成为了＂占中＂支持者。这些造假及误导的行为，说明＂占中公投＂缺乏诚信。

特区政府首轮5个月的政改谘询，达至两个主流共识：一是广大市民期望在2017年一人一票选特首；二是市民都认同政改必须依法办事，应按基本法和全国人大常委会相关决定落实普选。即使有份参与＂占中公投＂的市民，其中不少人也希望落实普选，不希望违法对抗。然而，＂占中公投＂与＂公民提名＂綑绑，企图伪造民意以作要胁，迫使中央接纳违反基本法的方案，将政改讨论引入违法的死胡同，最终只会扼杀市民期待的一人一票选特首，与广大市民意愿相违。(A03)