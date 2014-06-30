《全球重要经济事件一览表》--6月30日-7月7日

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月30日(一)
美国爱达荷--蒙大拿和犹他州银行家协会2014年会议(至7月2日)。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在会议第二天发表讲话。
巴黎--第六届拉美和加勒比地区国际经济论坛。发言者包括：法国财长萨潘(Michel Sapin)、秘鲁财长Miguel Castilla Rubio、乌拉圭副总统Danilo Astori、秘鲁总统Ollanta Humala和经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚。
7月1日(二)
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在亚当斯密研究所(Adam Smith Institute)的“商业午餐会”上发表讲话。
法兰克福--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对外国记者协会(Foreign Press Association)发表讲话(0930)。
维也纳--IMF高级官员Bas Bakker与奥地利央行总裁诺沃特尼将主持IMF奥地利经济检视会议之后的新闻发布会(0900)。
悉尼--澳洲央行召开利率会议。
7月2日(三)
华盛顿--美联储主席叶伦在国际货币基金组织(IMF)举行的活动上发表演讲(1400)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至7月3日)。
伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在金融时报举办的一次活动上发表讲话(1105)。
7月3日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会召开会议，随后将公布利率决定并召开新闻发布会(1145)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。
澳洲霍巴特--澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话(0100)。
墨尔本--2014年经济与社会展望大会召开(至7月4日)。发言者包括：澳洲国库部长霍基、澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis和澳洲央行助理总裁Malcolm Edey。
柏林--欧洲央行总裁德拉吉与德国央行总裁魏德曼将在德国基督教民主党(CDU)组织的Wirtschaftstag会议上讲话(1715)。
7月4日(五)
暂无重要经济事件公布。
7月7日(一)
东京--日本央行召开分支机构经理季度会议。央行总裁黑田东彦致开幕词。日本央行随后将公布地区经济季度报告。
维也纳--奥地利央行公布半年度金融稳定报告，央行总裁诺沃特尼出席会议(0700)。
德国汉堡--欧洲央行管委会成员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表讲话(1600)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200