港报社评：公投令双方企硬为政改添忧--星岛日报6月30日

政制发展民间公投昨晚结束，主办者统计有接近80万人投票，准备以此作为政改角力的＂民意武器＂，但这次公投亦令北京方面更加觉得要处处设防。两股势力如果进一步硬碰硬，势将增加政制发展触礁的风险。

80万人的数字有＂水分＂，连主办者都承认有可能，不过就要看作弊规模，是否大至令结果完全不可信。就算把票数打个8折，都有60多万市民表达了自己的政治立场。

至于这次投票的法律问题，民间公投的确没有法律约束力，但若视之为一次签名运动，对几十万个签名显示的民意，也不可能视若无睹。据初步点算，投票者近90%支持包括公民提名的方案，88%支持立法会否决不符合国际准则的特首选举方案，这都对日后政制争议有一定影响。

多人投票显示对＂真普选＂的支持度，可以让泛民主派振振有词，要求中央尽量降低特首参选门槛，这也是他们策划今次投票的策略意图。但是，实际效果如何，还要看中央如何解读今次投票结果，以及采取怎样的回应措施。

如果中央判断香港政坛近来连串发展，都是反对派的＂夺权＂部署，是社会＂抗拒＂中央的势力不断扩张，中央加强对香港失控的戒心，在特首选举把关方面便会倾向进一步从严，与民主派就更加难谈得拢。

上月进行的一项民调显示，有30%受访市民对2017年实现特首普选感到悲观。当时尚未发生《白皮书》以至公投等一连串事件，如果公投结果导致双方都更加＂企硬＂，失去妥协机会，难免令真正希望香港民主有进展的市民失望。(A05)