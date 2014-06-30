港报社评：城大售学院变一盘生意，副学士课程前景更堪忧--明报6月30日

城巿大学提供副学士课程的专上学院出售若然成事，会有约7,000名师生受到影响，城大专上学院的学生组成关注组，要求校方交代学院转手之说。

由于专供副学士课程使用的城大本部的教学楼（二），是城大于2005年向政府免息贷款6亿港元兴建，教协会长冯伟华质疑城大这次＂卖人不卖楼＂，学生连同学校转手，但教学楼（二）则仍留在城大，认为有违当初原意，呼吁教育局跟进，监察公帑是否应用得宜。

这次交易惹人注目之处，在于黉宫学府变成一笔生意转手，而当中未有考虑师生意愿。学生到城大专上学院就读，入读申请前更会考虑到校誉以及教学水平，才会在芸芸提供副学士课程的专上院校选中＂香港城巿大学＂这块牌子。

从目前的情况来看，城大专上学院仍未能全面公开交代卖盘之说。城大受到政府资助及管理，用的是公帑。政府因为＂免息＂而少赚1.2亿港元，城大从中得到少付1.2亿港元利息的利益。城大把当初用作副学士课程的教学楼（二）挪作别用，恐怕立法会议员要问责于城大及特区政府，公帑是否使用恰当。

必须指出，香港社会不可能也不可以把副学士学生扔在一边，如何端正副学士课程，以及妥当谋划副学士学生出路，包括衔接课程及资历架构定位的安排，当局是时候再度审视。

更重要的是，如果城大出售专上学院其中一个考虑是长远而言副学士需求减少，教育局必须做好准备，紧密监察众多副学士课程，防止一旦更多院校＂退巿＂引起的骨牌效应，累及付出巨资读副学士、追求学业盼望的无辜学子，作为负责任的政府，这一点是责无旁贷。(A02)