港报社评：政治恐陷空转，香港利益谁顾--经济日报6月30日

发展新界东北前期拨款应予通过，因香港难以短期内开拓另外的大片土地，缓解土地供应不足对经济发展、民生尤其上车难的严重窒碍，如何平衡各方利益包括补偿、迁移等可有商有量。 惟泛民议员在没有提出如何缓解上述窒碍下，肆意拉布，明显不负责任。但此亦不代表建制派就应你做初一，我做十五，粗暴通过方案，且多番更予人议会不公正运作的强烈印象。 港府亦难辞其咎，虽港府忧泛民不论如何都必阻碍议案，故执意将新界东北前期拨款放于其他民生议案之前，迫泛民就范，此虽可理解，惟这种斗争思维大有以民生利益押注的意味，难赢市民支持。 更严重的是，各方关系撕裂所影响的，恐不止新界东北发展计划，而是各种或大或小议题，既然大家已翻面，泛民与建制恐更难就任何议题折衷，可能令议会功能空转。情况如此发展，火头终会烧回政府，港府赢了一场仗，却可能输了大局。 局势如此，实令港人心焦，市民要求各方负起责任拨乱反正。议会内，泛民与建制应放下仇视情绪，协商议事共识。港府则须反省是否续以斗争思维去面对各种矛盾，社会事务不是你死我活，尽管极困难，亦应平衡不同利益，化解而非激化矛盾。(A10)