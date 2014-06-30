港报社评：政治恐陷空转，香港利益谁顾--经济日报6月30日

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
立会突通过新界东北前期拨款，令立会生态势陷僵局，政治恐将空转，肆意拉布的泛民固有责任，惟粗暴剪布的建制派与硬推方案的港府亦失民心，各方必须反省，免市民成大输家。
发展新界东北前期拨款应予通过，因香港难以短期内开拓另外的大片土地，缓解土地供应不足对经济发展、民生尤其上车难的严重窒碍，如何平衡各方利益包括补偿、迁移等可有商有量。 惟泛民议员在没有提出如何缓解上述窒碍下，肆意拉布，明显不负责任。但此亦不代表建制派就应你做初一，我做十五，粗暴通过方案，且多番更予人议会不公正运作的强烈印象。 港府亦难辞其咎，虽港府忧泛民不论如何都必阻碍议案，故执意将新界东北前期拨款放于其他民生议案之前，迫泛民就范，此虽可理解，惟这种斗争思维大有以民生利益押注的意味，难赢市民支持。 更严重的是，各方关系撕裂所影响的，恐不止新界东北发展计划，而是各种或大或小议题，既然大家已翻面，泛民与建制恐更难就任何议题折衷，可能令议会功能空转。情况如此发展，火头终会烧回政府，港府赢了一场仗，却可能输了大局。 局势如此，实令港人心焦，市民要求各方负起责任拨乱反正。议会内，泛民与建制应放下仇视情绪，协商议事共识。港府则须反省是否续以斗争思维去面对各种矛盾，社会事务不是你死我活，尽管极困难，亦应平衡不同利益，化解而非激化矛盾。(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200