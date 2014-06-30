港报社评：占中公投不能漠视，审察民意走出狭路--信报6月30日

由占中行动发起的公投昨晚结束，剔除在网上投票和实体票站投票的重复部分，投票人次有78万7千，远高于发起者事前估计。如何理解和处理今次投票活动所释出的民意，并将之融入政府未来提出的政改方案之中，在不违反《基本法》的原则下，使制度的设计能够充分体现公民集体选择意志的民主成分，无疑是推进2017年落实普选行政长官的关键，也是社会公众的期望。

对于今次投票，政务司司长林郑月娥表示，政府一定会聆听市民的意见，但亦同时指出，踏入政改＂第三步曲＂，政府亦不能提出偏离《基本法》的政改方案，为政府提出的政改方案定出底线。

虽然占中行动发起人也认同投票数字存在＂水分＂，但有几十万人投了票，所展示的民意要求实现具公开竞争性普选的强烈诉求。不过，投票的78万人中，是否每个人都完全排他性地一口咬定非要有公民提名不可的制度设计，客观地说，也不能一概而论。

然而必须指出，即使如此，几十万人投了票，显示香港人对政制民主化的期望攀上了历年来新高点。

因此，应实事求是从一个更全面的角度去解读公投的78万投票；与此同时，寻求一个有最大公民参与比例、具真正广泛代表性的提名委员会组成，以充分体现公民集体选择意志的民主成分，最终达致一个各方都认同和接受的政改方案，未尝不是走出当前政改之争狭径的可选出路；此举相信也没有违背今次市民积极参与投票、锲而不舍推进香港民主进程的理想和精神。(A02)