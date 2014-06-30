台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

《路透晚报》--4月17日日间新闻摘要（中港台）
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增长惯性。
路透台北6月30日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为43亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行2,784.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为636亿台币，累计至周日超额准备为1,946亿台币、加计前期1%的超额准备为4,033亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增长惯性。
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。