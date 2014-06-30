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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 09:10 BJT

更新版 1-日本经济：5月工业生产反弹，或降低对央行放宽政策的预期

“工业生产正在复苏。但是鉴于出口下降及库存增加，生产仍处于调整阶段，”农林中金总合研究所首席经济分析师南武志称。

经济产业省维持对工业生产的评估不变，称其处于走平趋势。

由于社会福利成本持续上升，政府自4月1日起将消费税税率从5%上调至8%，这使得民间支出受到制约。制造商在加税后缩减生产，避免积累高库存。

分析师预计，上调消费税可能导致日本经济第二季出现萎缩，路透6月所做的调查显示，第二季经济料萎缩1.2%。

不过，5月家庭支出降幅超出预期以及出口下降，意味着经济萎缩程度可能更加严重，出现反弹的时间可能延迟。

日本央行已经表明，没有必要立即扩大经济刺激措施，强调加税后出现需求回落将是暂时现象。(完) (编译 李春喜/王兴亚；审校 李爽)
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