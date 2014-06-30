更新版 1-日本经济：5月工业生产反弹，或降低对央行放宽政策的预期

“工业生产正在复苏。但是鉴于出口下降及库存增加，生产仍处于调整阶段，”农林中金总合研究所首席经济分析师南武志称。

经济产业省维持对工业生产的评估不变，称其处于走平趋势。

由于社会福利成本持续上升，政府自4月1日起将消费税税率从5%上调至8%，这使得民间支出受到制约。制造商在加税后缩减生产，避免积累高库存。