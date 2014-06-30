更新版 1-日本经济：5月工业生产反弹，或降低对央行放宽政策的预期

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
“工业生产正在复苏。但是鉴于出口下降及库存增加，生产仍处于调整阶段，”农林中金总合研究所首席经济分析师南武志称。
经济产业省维持对工业生产的评估不变，称其处于走平趋势。
由于社会福利成本持续上升，政府自4月1日起将消费税税率从5%上调至8%，这使得民间支出受到制约。制造商在加税后缩减生产，避免积累高库存。
分析师预计，上调消费税可能导致日本经济第二季出现萎缩，路透6月所做的调查显示，第二季经济料萎缩1.2%。
不过，5月家庭支出降幅超出预期以及出口下降，意味着经济萎缩程度可能更加严重，出现反弹的时间可能延迟。
日本央行已经表明，没有必要立即扩大经济刺激措施，强调加税后出现需求回落将是暂时现象。(完) (编译 李春喜/王兴亚；审校 李爽)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200