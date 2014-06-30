芝加哥期市：大豆期货续跌，等待美国农业部库存报告

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
9月小麦合约 下滑0.3%，报每蒲式耳5.92美元，周五收高1.54%。
分析师预计政府周一公布的数据将显示，出口商和加工商的持续需求料使截至6月1日止的美国大豆库存降至1970年代以来最低水准，但农户已做出反应，本年度大豆种植面积达到迄今为止最大。
分析师预计6月1日止玉米库存为37.22亿蒲式耳，较上年同期高35%，且是四年来最多。小麦库存则料处于六年低位5.98亿蒲式耳，较去年6月少17%。
加拿大统计局将各种小麦种植面积预估较4月的估计下调2.7%，至2,410万英亩，低于分析师平均预估的2,450万英亩。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 592.00 -1.75 -0.29% +1.24% 613.31 41
CBOT玉米 441.25 -1.75 -0.40% -0.34% 455.15 39
CBOT大豆 1221.25 -6.75 -0.55% -1.85% 1264.11 49
CBOT稻米 $13.53 -$0.03 -0.22% +0.48% $13.80 41
美国原油 $105.48 -$0.26 -0.25% -0.25% $104.72 46
汇率
欧元/美元 $1.364 $0.000 -0.04% +0.23%
美元/澳元 0.942 0.000 +0.04% +0.15%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/张若琪 审校 张荻/石冠兰)
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