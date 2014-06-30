英镑汇率：未来应会逐步趋于平稳--英国央行总裁卡尼

路透贝尔法斯特6月30日 - 贝尔法斯特电讯报周六刊登的专访显示，英国央行总裁卡尼称，近期英镑上涨反映出英国经济相对强劲的力道，未来英镑汇价应会逐步趋于平稳。

随着英国经济稳步改善，过去几个月的英镑走势顺应升息预期而动。

卡尼在贝尔法斯特电讯报访问时重申，英国央行倾向以“克制渐进”的方式升息。

“近期英镑走强反映了英国经济相对强劲的力道。企业方面，他们要做的是继续推进已在实施的提高生产率计划，英镑汇价未来会逐渐稳定下来，”卡尼说。

路透调查访问的分析师认为，英国央行将在2015年第一季开始升息。而金融市场预期的升息时点是今年底左右。

卡尼上周表示，英国经济仍有许多疲弱环节需要解决。此番表示略微抑制了对央行将在年底前升息的预期。

周六在被问及利率会在何时调升时，卡尼的回答是“我们不知道”。

“因为有许多重大因素在影响英国经济，升息进程的确切开启时点将由经济形势决定，”他补充说。

“我重点关注与货币政策委员会一道实现央行目标，即确保通胀率升向目标位...”(完)