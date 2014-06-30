英镑汇率：未来应会逐步趋于平稳--英国央行总裁卡尼

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透贝尔法斯特6月30日 - 贝尔法斯特电讯报周六刊登的专访显示，英国央行总裁卡尼称，近期英镑上涨反映出英国经济相对强劲的力道，未来英镑汇价应会逐步趋于平稳。
随着英国经济稳步改善，过去几个月的英镑走势顺应升息预期而动。
卡尼在贝尔法斯特电讯报访问时重申，英国央行倾向以“克制渐进”的方式升息。
“近期英镑走强反映了英国经济相对强劲的力道。企业方面，他们要做的是继续推进已在实施的提高生产率计划，英镑汇价未来会逐渐稳定下来，”卡尼说。
路透调查访问的分析师认为，英国央行将在2015年第一季开始升息。而金融市场预期的升息时点是今年底左右。
卡尼上周表示，英国经济仍有许多疲弱环节需要解决。此番表示略微抑制了对央行将在年底前升息的预期。
周六在被问及利率会在何时调升时，卡尼的回答是“我们不知道”。
“因为有许多重大因素在影响英国经济，升息进程的确切开启时点将由经济形势决定，”他补充说。
“我重点关注与货币政策委员会一道实现央行目标，即确保通胀率升向目标位...”(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200