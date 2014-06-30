中国金融：纯信息平台应该是P2P和众筹监管的基本底线--官员

路透北京6月30日 - 全国人大财经委副主任委员、前中国央行副行长吴晓灵称，纯信息平台应该是P2P和众筹监管的基本底线，小额分散是对投资人保护的重要方法，应鼓励民间建立征信公司。

吴晓灵周日在北京的一个论坛上表示，互联网跨界金融是未来新金融发展的重要方向，但传统金融业仍将是互联网金融的主体。市场的竞争将迫使其强化互联网技术和多种通信技术在金融业务中的运用。在未来可见的时间之内，传统的金融机构会在产品的销售、风险控制还有业务创新方面更多的来运用互联网技术和移动通信技术。

“留给互联网企业的是什么样的发展空间呢？我认为互联网跨界金融中的直接融资是未来发展的主要方向。”她称。

吴晓灵认为，征信体系的缺失，使得P2P很难健康发展。很多公司都走向了间接融资的误区，只有具备征信能力的公司，最终能走向正确的方向。从市场上看，P2P企业有两种对投资者本金承诺担保的模式。一种是借助第三方的担保，一种是靠风险准备金的提取来保证对投资人本金的担保。前者受制于担保机构的资本筹措量，后者受制于信用征信的发展。而基于电商平台的网上借贷，能够建立独立的征信体系，这样的P2P平台能够比较健康地发展。

她并表示，第三方支付会回归专业领域的支付，为了要保证在支付业务当中不出现洗钱等犯罪行为，监管当局会对第三方支付业务进行比较严格的管理。