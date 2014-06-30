港报财经评论：淡友发功，美股懒理--信报6月30日

淡友发功，美股懒理 /习广思

中国这轮改革的核心是引入民资及外资，从而减轻中国的负担。虽然中国叫人买国企，但市场又岂会如此听话？股市黯淡，债市炽热。今年中国企业大举到海外发债，上半年中资银行在境外发债集资逾140亿美元，超过去年全年的90亿美元。境外发债对中国企业愈来愈重要，万科 B转H一大目的是H股身份有利提高信贷评级，日后发债成本有望降低。2014年上半年将过去，恒指上上落落至今“得个桔”，微跌0.3%。中国内地A股全球最熊，沪深300指数跌近10%，国企指数当然“冇运行”，下跌4.6%。中港股市弱得惊人，偶尔有中国内地“微刺激”，或者美国政策消息，但弹极无力。反观呈涨势的其他股市，可见投资者赚钱焦点不在中港市场，风险焦点却在中国。

美银美林最新基金经理调查报告指出，在223位基金经理当中，有36%认为中国将爆发大规模违约的可能性上升，这是目前最令人担心的宏观风险。美国退市不可怕，欧洲衰退等放水，但中国后市则无人摸得透，即使对中国有信心，在群众忧虑下，水不到，市又如何升？纵观上半年，欧美股市继续升，标普500指数升6%，纳指上升5.3%，留意上周五纳指已升穿3月高位，其与罗素2000指数的成交明显增加。美股当中，传统防守及公用股跑赢，公用及交通指数升幅均超过10%。欧洲股市上周五见资金获利回吐，上半年彭博500指数升3.3%，与债市一样，资金押注欧诸国股市，西班牙、葡萄牙和意大利股市升9%至11%。

至于亚洲及新兴市场，中港股市尤其疲弱。早前提过中资股弱过脆弱国，资金根本没有流入。以上半年表现计，恒指及国指就跑输印度及巴西股市。与区内股市比较的话，印尼、泰国和菲律宾均录得约15%至17%升幅。虽然中国下半年数据有望改善，且有改革政策憧憬，但以目前股市气氛，一切美好憧憬都敌不过眼前的事实，环球资金仍对中港股市兴趣不大。目前许多不看好的投资者都在寻找美股下跌的理由，却忘记了股市续升的原因，太早离场很容易错过一场升浪，尤其年初美股调整、科技股急挫，资金急吐吓坏人，只是很多人忘记了美股去年升幅大，出现调整其实很正常。(B02)

美汇指数今周考验80关 /苏子

市场日益相信联储局已不大可能在明年中前加息，加上美国10年期国债息率重拾跌势所影响。因此，近日美元回复偏弱的势头。上周五美汇指数收市时呈现大阴烛，并已跌至50天及100天平均线支持以下。故技术上，看本周应可进一步跌至80美元心理关口，及自5月8日的78.91美元低位，升至本月4日的81.02美元高位的50%调整目标以下，进一步考验上述跌幅的61.8%调整目标的支持力。留意此调整目标与日线一目均衡图云雾区的79.75美元底部支持相若，因此一旦成功破关而下，届时美元甚可能在目前市场情绪仍倾向乐观的大前提下，将再往下寻底，相信5月8日的78.91美元低位支持将会面临严峻考验。 留意上周美元回落时，欧罗及日圆这两大被市场最为看淡的货币均见明显上升，由于这两大货币已被利差交易投资者视作理想的融资货币，因此，一旦本周进一步走高，相信会触发一些利差交易投资者拆仓，从而加速这两大货币的升势。而汇市亦会在利差交易投资者拆仓下，波幅相信会因此得以扩大，从而摆脱持续多时的闷局。由于上周美元的跌势甚为全面，而强势的商品货币在美元回复弱势下，升势更是凌厉，其中澳元兑美元已在近期的0.9425美元的偏高水平收市，展望本周，在美元将进一步走低下，澳元兑美元有较高机会挑战4月10日的0.9461美元高位，以及20天保历加通道的0.9465美元顶部阻力。

留意届时汇价在触及此阻力时，有否足够动力顺利破关而上，并进一步挑战0.95美元心理关口。倘若汇价本周早段在升至0.946美元附近时遇上严峻阻力，乏力再升，但与此同时欧罗及日圆仍然保持甚为强势的势头，届时便要提防澳元兑日圆及欧罗兑澳元会出现利差交易拆仓情况，从而令到澳元汇价面对较大沽压而走低。上周澳元兑日圆及欧罗兑澳元分别均在20天平均线附近获得强劲的承接力及阻力，但本周若然可以顺利出现重大突破，便要小心利差交易拆仓将一触即发。(B16)