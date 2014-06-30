港报财经评论：4G追加投资，中兴有催化剂--经济日报6月28日

4G追加投资，中兴有催化剂 /林瑞芬

2014年差不多过了一半，只能以沉闷两个字总结。寄望下半年会有惊喜，当然是向好的惊喜，寄托在A股。且看IPO被指拖累A股，上半年跑输大市，但以周四新股表现及大市反应来看，似乎市场已经消化。中国内地经济趋稳的预期愈来愈大，A股有条件筑底反弹，问题是几时。只要第三季度经济增长及企业利润改善，而国策更为放松刺激经济，一段反弹浪将不远矣！高盛刚公布最新报告，估沪深300指数3季度末可能涨至2,250点，较当前点位上涨5%；2014年年底将涨至2,350点，涨幅10%。看好主要基于两个理由：一是中国政府专注于现有宽松政策的有效执行，料能够提升市场投资情绪；二是“沪港通”计划有助于改善中国内地市场流动性。对于大家普遍担忧的房地产市场，高盛并没有像其他投行那样悲观。高盛认为，中国的房地产市场可能进入两年的温和调整，经济基本面的企稳和房地产相关政策的放松，都有可能提高居民自住需求和投资需求。 人行暂停正回购后，A股周四短暂反弹，但昨又告回落，沪综指低开低走，银行股走势疲弱，沪综指全日收跌0.11%，报2,036点。据国家统计局最新公布，1至5月，全国规模以上工业企业实现利润总额22,764.4亿人民币，同比增长9.8%，反弹不理想，仍须努力。中国经济处于转型之中，整体企业的盈利增长动力确有限，个别有政策推动的方能跑胜。中国内地工信部刚公布，批准中电信 及联通 ，分别在十六个城市，开展TD-LTE及LTE-FDD混合组网试验，意味两间电信商获批国际制式的FDD 4G牌照。工信部指，今年TD-LTE网络建设及产业发展已取得初步成效，为融合发展4G网络，促进资源合理利用，所以批准两间企业的混合组网发展模式。这个政策又是今年初已有所憧憬，终于落实，预计将有利于中兴通讯 。 随着中电信及联通获开展TD-LTE及LTE-FDD混合组网试验，实现年初的预期，此两间电讯商逐步追加4G的投资。中兴将充分受益于4G的快速部署以及未来5G的市场机会，公司在中国移动/联通/电信的4G招标中分别占有34%/27%/42%的市场份额。引述中金公司6月份分析报告指，中兴预计无线网路设备2014年同比增长20%（2013年2%），而LTE相关收入则将翻倍达到100亿人民币。(B03)

微刺激频出台，7月翻身有望 /余少文

期指结算后，大市下周踏入七月，市场关注能否翻身，数据显示七月大市升多跌少，若然七月升市，则余下五个月市况多可以跟随七月走势。中国内地股市昨日先低后高，但对中资股的刺激不大，国企指数全日跌29点，收报10,307点，成交额92亿港元，不足33%主板H股可以逆市上升，升幅最多也只是3%，反映动力有限；而红筹指数跌7点收报4,340点，成交额34亿港元。随着期指结算，六月只余下周一的交易日，但周二是假期，相信周一交投不会太活跃，惟也会给予有心人为粉饰窗橱作最后冲刺。展望七月市况，是有点担心，但再看国指和上证综合指数过去的七月市历史数据，“七翻身”这传统智慧是不能忽视，因为七月确实是国指升多跌少的月份，以2000年至去年数据作比较，14个年头中，只有3个七月是录得跌幅，即七月升市的机会率接近80%。

但上证的数据反映A股并没有“七翻身”的现象，因为升跌各半，惟只要A股在7月上升，则国指也一定上升。而更开心的是，过去十四年中，若然7月升市，则8月至12月的市况，又是升多跌少格局，只有2000年和2011年的8月至12月的大市是下跌。2000年和2011年的第四季都出现股灾，即是说只要没有发生股灾，可以说7月一旦上升则当年余下时间例升，平均升幅逾20%，故对7月市再有憧憬。

虽然A股的7月数据没有太大启示，但上证最近七年的7月市，当中有五年是录得升幅，若然A股承接过去七年的走势，则今年7月，即下个月也要看好。所以7月市对下半年而言甚为重要，因为2000年以来的三个下跌7月，余下的8月至12月走势都同样下跌，跌幅由3%至20%不等，最好7月是升市。当然，财政部部长楼继伟表示，把经济运行保持在合理区间，是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向，而中国仍具备经济增长的坚实基础，不会采取短期大规模刺激政策来推动经济增长。这已是市场所共识，因为微刺激措施已成为今年政策主调，预期下半年会强化已执行的政策，并会增加更多微刺激措施，有助经济增长达到7.5%或以上，以及撑大市下半年回升。(B04)