全球金融：去年银行业利润以9,200亿美元创纪录，中国银行业崛起

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透伦敦6月30日 - 周一公布的调查显示，去年全球1,000家大型银行利润为创纪录的9,200亿美元，中国主要银行占近三分之一，显示金融危机后中国银行业实力的崛起。
据银行家杂志对全球最大1,000家银行的利润及资本实力的年度排名，去年中国银行业税前利润总额为2,920亿美元，占银行业全球利润的32%。
去年全球银行业利润较前年增长23%至迄今最高水平，中国工商银行 以获利550亿美元拔得头筹。该行以及中国建设银行 、中国农业银行 和中国银行 获得前四大行的排名。
美国银行业去年税前利润总额为1,830亿美元，占全球银行业利润比重的20%，富国银行 以获利320亿美元居首位。
调查显示，欧元区银行业仅为全球贡献了3%的利润，从2008年金融危机前的25%大幅下滑。意大利银行业去年累计亏损350亿美元，为表现最差的国家。
银行家杂志公布，去年日本银行业获利640亿美元，占全球比重的7%，其后是加拿大、法国和澳洲(每个国家银行业利润均为390亿美元)，巴西(260亿美元)和英国(220亿美元)。
该杂志表示，基于资本数量，中国工商银行仍为全球最强大银行，资本数量反映工商银行能够大规模贷款且抵御冲击。
中国建设银行实力排名从第五上升至第二，其后是摩根大通 、 美国银行 和汇丰 。
去年中国工商银行排名首次成为第一，是位列全球最新排名前十位银行中的中国四家银行中的一家。
按市值计，富国银行今年成为全球最大银行，此前其股价因获利持续增长而跳升。目前该行市值为2,750亿美元，较中国工商银行高出约750亿美元。
银行家杂志称，非洲银行业去年资本回报率最高，为24%，是全球其他地区均值的两倍，是欧洲银行业者4%均值的六倍。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200