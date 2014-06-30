日本个股：美国监管机构就日产汽车Versa车型不当加速问题展开调查

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透华盛顿6月28日 - 美国安全监管机构接获有关日产汽车 Versa车型的投诉，指称车内地毯饰板导致汽车不当加速，同时妨碍驾驶人踩刹车。
根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周六于网路上公布的一份文件，该局已经就36万辆日产Versa、Versa Sedan以及Versa Note等2012-2014年款车型展开初步调查。
NHTSA表示，这些这辆的地毯饰板卡住了驾驶人鞋子的边缘，妨碍驾驶人减少加速及使用刹车的能力。
“我想把脚从油门移开，但却动不了，因为我的脚被卡住了，”网站上公布的一份投诉指出。“这个盖住中控台的塑胶套件延伸至油门附近...这块塑胶板的边缘刚好卡住我的工作靴的鞋底和皮面，害我没有办法把脚从油门移开。”
初步调查展开后，若监管机构认定制造商须解决这项安全问题，则需要进行召回。
日产发言人Steve Yaeger表示，“我们才刚知道这件事，将会完全配合调查。”(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200