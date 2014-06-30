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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 09:24 BJT

日本个股：美国监管机构就日产汽车Versa车型不当加速问题展开调查

路透华盛顿6月28日 - 美国安全监管机构接获有关日产汽车 Versa车型的投诉，指称车内地毯饰板导致汽车不当加速，同时妨碍驾驶人踩刹车。

根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周六于网路上公布的一份文件，该局已经就36万辆日产Versa、Versa Sedan以及Versa Note等2012-2014年款车型展开初步调查。

NHTSA表示，这些这辆的地毯饰板卡住了驾驶人鞋子的边缘，妨碍驾驶人减少加速及使用刹车的能力。

“我想把脚从油门移开，但却动不了，因为我的脚被卡住了，”网站上公布的一份投诉指出。“这个盖住中控台的塑胶套件延伸至油门附近...这块塑胶板的边缘刚好卡住我的工作靴的鞋底和皮面，害我没有办法把脚从油门移开。”

初步调查展开后，若监管机构认定制造商须解决这项安全问题，则需要进行召回。

日产发言人Steve Yaeger表示，“我们才刚知道这件事，将会完全配合调查。”(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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