日本个股：美国监管机构就日产汽车Versa车型不当加速问题展开调查

根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周六于网路上公布的一份文件，该局已经就36万辆日产Versa、Versa Sedan以及Versa Note等2012-2014年款车型展开初步调查。

NHTSA表示，这些这辆的地毯饰板卡住了驾驶人鞋子的边缘，妨碍驾驶人减少加速及使用刹车的能力。

“我想把脚从油门移开，但却动不了，因为我的脚被卡住了，”网站上公布的一份投诉指出。“这个盖住中控台的塑胶套件延伸至油门附近...这块塑胶板的边缘刚好卡住我的工作靴的鞋底和皮面，害我没有办法把脚从油门移开。”