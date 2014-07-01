中国数据：6月制造业PMI终值升至50.7，今年首度进入扩张区域--汇丰

芝加哥期市：玉米续涨，因担忧不利天气将迫使农户重新播种
路透悉尼5月4日 - 美国玉米周四小幅走高，连涨第二日，因关键产区近期天气湿度较大，令人担心一些农户可能需要重新种植最近播种的作物。
路透北京7月1日 - 汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为50.7，接近于初值的50.8，为今年来首度扩张。
同时这也是该指数七个月来的最高位。5月终值为49.4。
Markit提供的新闻稿显示，制造业新订单分项指数升至51.8，创下2013年3月以来最高水准；生产分项指数则转跌为升，为七个月高位。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透悉尼5月4日 - 美国玉米周四小幅走高，连涨第二日，因关键产区近期天气湿度较大，令人担心一些农户可能需要重新种植最近播种的作物。
目前中国被作为一个特例对待。欧盟调查人员在确定中国是否存在倾销行为时，将中国出口价格与美国等其他第三方国家进行对比，而不是将中国出口价格与其国内价格相比较。
0100 GMT时，现货金涨0.2%至每盎司1,240.81美元，周三曾跌1.5%，为去年11月23日以来最大单日跌幅，跌穿50日和200日移动均线。金价昨日盘中触及3月21日以来最低点1,236.01。