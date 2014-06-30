全球经济：BIS察觉信贷荣景有令人堪忧的初步迹象

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透苏黎士6月29日 - 国际清算银行(BIS)周日表示，监管者不应忽视地产价格和信贷增长显示出无法持续的初步迹象，这可能让借款者容易受到利率上升或景气急转直下的打击。
BIS表示，为刺激疲弱经济而降至极低的官方利率，已推动某些国家的放款和不动产价格攀升。
“数个初步警讯暗示数个国家金融体系愈来愈脆弱，”BIS在年报中表示。
BIS表示，在许多新兴国家和瑞士，信贷对国内生产总值(GDP)之缺口(credit-to-GDP gap)是“远高于暗示有问题的门槛”。
其并称，实质住宅地产价格和其长期趋势之间的缺口也暗示，房市的风险正在升高。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200