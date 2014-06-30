《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月30日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中原证券 17 9 2 7/3招标 中信银行 AA+ 7/4 7/7 (最高发行余额) ======================================================================================= *上海证券 18 9 3 7/3招标 浦发银行 AA 7/4 7/7 (最高发行余额) ======================================================================================= 招商证券 93 30 3 7/1招标 农业银行 AAA 7/2 7/3 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= 江苏国信资产 100 20 12 7/1簿记建档 兴业银行 AAA 7/2 7/3 管理集团 中国银行 ======================================================================================= 齐鲁证券 44 10 3 7/1招标 建设银行 AA+ 7/2 7/3 (最高发行余额) 中国银行 ======================================================================================= 本溪北营钢铁 30 15 12 7/1簿记建档 广发银行 AA 7/2 7/3 (集团) 民生银行 ======================================================================================= 浙江新澳实业 3 2 12 7/1簿记建档 中信银行 A+ 7/3 7/4 有限公司 ======================================================================================= 亿利资源 20 10 12 7/1-7/2簿记 北京银行 AA 7/3 7/4 集团有限公司 ======================================================================================= 华融证券 20 10 3 7/2招标 招商银行 AA+ 7/3 7/4 (最高发行余额) 光大银行等 ======================================================================================= 安徽供销商业 5 2.5 12 7/2簿记建档 兴业银行 AA 7/3 7/4 总公司 ======================================================================================= 厦门翔业 11 6 12 7/3簿记建档 建设银行 AA+ 7/4 7/7 集团有限公司 工商银行 ======================================================================================= 浙江中国 10 10 12 7/3-7/4簿记 工商银行 AA+ 7/7 7/8 小商品城集团 ======================================================================================= 深圳茂业商厦 16 8 12 7/4簿记建档 中国银行 AA 7/8 7/9 有限公司 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *吉视传媒 10 5 5 7/3簿记建档 兴业银行 AA+ 7/4 7/7 ======================================================================================= *湖南富兴 15 5 5 7/3簿记建档 交通银行 AA 7/4 7/7 集团有限公司 ======================================================================================= 中国中铁 100 30 5 7/1簿记建档 中金公司 AAA 7/3 7/4 (附每5年末发行人赎回权） 工商银行 ======================================================================================= 云南能源投资 9 5 -- 7/1簿记建档 招商证券 AAA 7/2 7/3 集团有限公司 (附每5年末发行人赎回权） 招商银行 9 4 -- 7/1簿记建档 招商证券 AAA 7/2 7/3 (附每7年末发行人赎回权） 招商银行 ======================================================================================= 广西正润发展 4.4 4.4 5 7/2簿记建档 国开行 AA 7/3 7/4 集团有限公司 （附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） ======================================================================================= 西宁经济技术 15 15 5 7/2簿记建档 招商银行 AA 7/3 7/4 开发区投资控股 ======================================================================================= 西宁经济技术 15 15 5 7/3簿记建档 招商银行 AA 7/7 7/8 开发区投资控股 国开行 ======================================================================================= 湖北洋丰 5 5 3 7/3簿记建档 工商银行 AA- 7/7 7/8 股份有限公司 民生银行 ======================================================================================= 河南省机场 12 6 5 7/4簿记建档 中信银行 AA+ 7/8 7/9 集团有限公司 ======================================================================================= 双胞胎 5 2.5 5 7/4簿记建档 建设银行 AA 7/7 7/8 (集团)股份 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 边竞)